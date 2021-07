Mbaye Leye reste satisfait de son Standard malgré le partage avec Genk: «J’ai vu beaucoup de bonnes choses dont on doit s’inspirer pour la suite»

Malgré la déception évidemment présente dans le vestiaire liégeois au terme de la rencontre contre Genk (1-1), après avoir mené jusqu’à la 93e, Mbaye Leye voit tout de même une prestation intéressante de son équipe. « Il y a toujours une petite déception lorsqu’on prend un but comme celui-là à la fin », commente l’entraîneur. « Mais on a fait une bonne deuxième mi-temps et je trouve qu’on a plus confiance dans notre système. On a fait le jeu. Et les trois points auraient été mérités vu cette deuxième mi-temps. Dans l’ensemble, pour un premier match, j’ai vu beaucoup de bonnes choses dont on doit s’inspirer pour la suite. »

Mbaye Leye est également revenu sur la présence du public, enfin de retour à Sclessin. « On a besoin de ce public pour mettre l’adversaire en difficulté. Quand je vois mes joueurs au sol avec des crampes, je me dis qu’ils ont tout donné et je suis content. On doit rester dans cet état d’esprit. Aujourd’hui, on a bien vu qu’une équipe n’est par prête à la première ou même à la troisième journée. On doit franchir des palliers. Mais ce qu’on a montré est important. Et il faut apporter encore plus de sang frais au cours du match. »