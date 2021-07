Coronavirus: Paul Magnette regrette que les leçons économiques et sociales n’aient pas encore été tirées

Le président du PS Paul Magnette a déploré samedi que le gouvernement n’ait pas encore tiré les leçons économiques et sociales de la crise sanitaire. Pour lui, le retour à l’équilibre budgétaire n’est pas prioritaire, a-t-il indiqué samedi dans le cadre d’un entretien plus large accordé à Sudpresse.

« J’avais plaidé pour que le gouvernement ne se mette pas en pause (vacances d’été) avant d’avoir tiré les leçons économiques et sociales de la crise corona et d’avoir pris des mesures… La ministre de l’Intégration sociale, Karine Lalieux (PS, NDLR) a un plan de lutte contre la pauvreté qui est prêt et permet d’aider les femmes et les jeunes, les grandes victimes de la crise. Mais le Premier ministre a décidé de le reporter à la rentrée et de le lier au débat budgétaire… Je rappelle que pour le PS, le retour à l’équilibre budgétaire n’est que la 55e priorité. On ne va pas venir avec de l’austérité, alors que les besoins sont énormes… Mais je retiens aussi que le M. De Croo a dit qu’on ne laisserait pas tomber les victimes des inondations. J’espère qu’il en ira ainsi » a commenté le président du PS.