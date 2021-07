Une lettre ouverte pour demander l’autorisation de protester contre les violations des droits humains sur les podiums olympiques

Plus de 200 experts, athlètes et organisations issus des cinq continents demandent dans une lettre ouverte de ne pas sanctionner de potentielles protestations contre les violations des droits humains de la part des athlètes lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Beijin 2022. Que cela soit sur le podium de remise des médailles ou sur n’importe quel autre site olympique ou paralympique. « Nous pensons que la communauté sportive mondiale se situe dans un tournant en matière de justice sociale et raciale ». La lettre, publiée ce jeudi, est adressée aux principaux organes des comités olympiques et paralympiques internationaux : le COI et le CPI.

Les experts sont majoritairement associés à des universités américaines, mais figurent ailleurs dans la liste aussi des experts d’autres pays comme Dr. Arnaud Richard de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Dr. Brian Dooley de l’University College London. On y retrouve également les athlètes John Carlos et Tommie Smith qui avaient chacun levé un poing ganté de noir sur le podium des JO de Mexico en 1968 pendant l’hymne national américain, comme acte de lutte politique contre la discrimination des Afro-Américains. Un geste qui a mené à leur exclusion à vie de toute participation future aux Jeux.