Les orages et averses s’installent pour plusieurs jours, l’IRM rassure

Samedi après-midi, en soirée, et temporairement encore en début de nuit, des averses, parfois accompagnées de grêle, et des orages par endroits intenses se développeront dans une atmosphère lourde.

Plus tard en cours de nuit, le risque d’averses diminuera nettement. Les éclaircies s’élargiront temporairement avant la formation de champs de nuages bas. Le vent deviendra généralement faible et variable en Flandre et faible à modéré de sud dans le sud du pays, favorisant le développement de quelques bancs de brouillard. Les minima iront de 10 à 17 degrés.

Lire aussi Inondations: les alertes européennes étaient peu précises et peu alarmistes

L’IRM a lancé une alerte orange sur la quasi-totalité du territoire belge jusqu’à dimanche 23 heures. L’institut Royal météorologique précise dans son avertissement qu’« on est heureusement assez éloigné du phénomène de la semaine passée. En effet, même si des averses orageuses assez importantes sont prévues localement, les nuits seront en général plus calmes avec une convection marquée principalement l’après-midi et le soir, pour des cellules orageuses d’une échelle géographique plus limitée. Cependant, des problèmes de débordements d’eau sont à craindre (orages peu mobiles ou successifs et mauvais état de certaines infrastructures, voiries et égouttages) ».

Des averses dimanche

Dimanche, à l’aube, quelques nouvelles averses pourront déjà se manifester sur l’ouest du pays et dans les régions proches de la France. En cours de journée, ce risque d’averses se généralisera. Ces dernières pourront une nouvelle fois s’accompagner d’orage et de précipitations assez intenses mais, en comparaison avec la veille, les cellules orageuses seront tout de même relativement moins actives (de l’ordre de 10 à localement 20 mm en peu de temps). Les maxima seront compris entre 18 et 24 degrés, sous un vent faible à modéré de sud, puis de direction variable en fin de journée.

La nuit de dimanche à lundi, le risque de précipitations diminuera progressivement mais il faudra probablement compter sur quelques nouvelles averses (orageuses) se développant en mer qui s’engageront rapidement sur l’ouest de notre pays.

Lire aussi Intempéries: le ruissellement des eaux inquiète plus que la pluie

Des averses lundi

En début de semaine prochaine, des averses et orages rythmeront la météo. Les nuits seront tout de même plus calmes. Jeudi et vendredi, quelques précipitations sont encore prévues, moins fréquentes et marquées que les jours précédents. Températures maximales seront de saison.

>> Nos prévisions météo région par région https ://www.lesoir.be/meteo