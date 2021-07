Ole Gunnar Solskjaer reste à la tête de Manchester United jusqu’en 2024

« Tout le monde connaît les sentiments que j’éprouve pour ce club, et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat », a déclaré le Norvégien, cité dans le communiqué du club mancunien.

« C’est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre entre les jeunes et les joueurs expérimentés qui ont faim de succès », a-t-il souligné.

« Ole et son staff ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d’un succès à long terme sur le terrain », a expliqué de son côté Ed Woodward, vice-président exécutif de Manchester United.

« Les résultats de ce travail sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir », a-t-il indiqué.

Manchester United, qui a terminé à la 3e place en Premier League à l’issue de la saison 2020/2021 puis à la 2e à la fin de la saison écoulée, a recruté cet été l’international anglais Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund contre 85 millions d’euros.

Le dernier titre de champion d’Angleterre des Red Devils remonte à 2013.