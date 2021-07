Gille et Vliegen éliminés au 1er tour du double aux JO: «Nous avons disputé un match assez moyen»

Déception pour Sander Gille (ATP 30 en double) et Joran Vliegen (ATP 29), samedi à Tokyo. Pour leur première participation aux Jeux Olympiques, les deux Limbourgeois, 30 et 28 ans, n’ont pas réussi à franchir le premier tour du double messieurs. Dans un derby des plats pays, ils se sont inclinés contre les Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 14) et Jean-Julien Rojer (ATP 27), têtes de série N.8 du tableau, 6-3 7-6 (7/5).

« Nous avons malheureusement disputé un match assez moyen », a confié Joran Vliegen à l’Agence Belga après la défaite. « C’est dommage. Nous étions fiers de représenter la Belgique et nous espérions évidemment réaliser un beau parcours. Ce n’était pas un tirage facile. Rojer a beaucoup d’expérience, il a déjà gagné des tournois du Grand Chelem. Et Koolhof a remporté le Masters l’an dernier (avec le Croate Mektic, ndlr). Il faut aussi reconnaître qu’ils étaient meilleurs que nous dans tous les compartiments du jeu. Nous aurions pu mieux servir. Je n’avais pas de très bonnes sensations et je ne trouvais pas bien mes zones. Maintenant, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Et avec un peu de chance, nous aurions pu remporter ce tie-break, car leur balle à 5-4 était out, mais il n’y avait pas de Hawk-Eye sur le court où nous jouions ».