JO 2020: «Être deux sur le podium mercredi», espère Remco Evenepoel

« J’ai eu le sentiment que c’était un bon moment, mais ensuite certains pays qui ne s’étaient pas encore montrés se sont réveillés. Leur plein droit bien sûr mais avec un peu plus de doute dans le peloton j’aurais pu prendre le large et démarrer l’ascension du Mikuni avec une avance. »

Remco Evenepoel a commencé la course olympique sur route en tant que co-leader aux côtés de Wout van Aert. Mais contrairement au médaillé d’argent, le jeune Remco n’a joué aucun rôle dans la finale. Il s’était montré avec une attaque à plus de 50 km de l’arrivée.

Evenepoel n’a pas pu suivre le rythme lors de l’ascension décisive. « Dans l’intervalle, j’ai eu peu de temps pour récupérer de mon attaque. J’étais allé assez loin, donc j’ai dû laisser de l’espace sur les premiers mètres et j’ai aussi senti des crampes arriver. Ce n’était peut-être pas le coup le plus intelligent (cette attaque) mais à la fin nous arrivons deuxièmes avec l’équipe et c’est la chose la plus importante. »