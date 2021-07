Natation, tennis, judo: découvrez le programme de dimanche des Belges aux Jeux de Tokyo

Les Jeux Olympiques se poursuivent dans la nuit de samedi à dimanche au Tokyo. Et beaucoup d’athlètes belges seront une nouvelle fois en action. Au programme, la suite des premiers tours en tennis, le début de la natation avec Fanny Lecluyse sur 100m brasse, ainsi que la course en ligne féminine en cyclisme, et l’entrée en matière de Charline Van Snick en judo.

Le programme des Belges ce dimanche (heure belge) :

Basket 3x3 : (04h35-05H00) Russie – Belgique et (08h25-08H50) Serbie – Belgique