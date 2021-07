Intempéries: sept personnes toujours portées disparues, de nouvelles fortes inondations ne sont pas à exclure

Inondations à Genappe

Les pompiers brabançons wallons ont déjà été appelés à intervenir samedi soir dans l’entité de Genappe.

En raison des averses tombées sur la région en fin d’après-midi, les rues Godefroid de Bouillon et de Longchamps ont été inondées. Les équipes de secours s’y sont déployées samedi dès 17h30. Les secouristes ont également eu à effectuer des pompages dans au moins une cave d’habitation.

A Liège, le gouverneur, Hervé Jamar, a convoqué une réunion de crise ce samedi afin de faire face aux nouveaux orages qui vont continuer de frapper durant la province de Liège ce week-end.

Tous les services, protection civile, pompiers, armée, centres d’accueil et bus, ont été mis en état d’alerte et sont prêts à réagir. Un plan de prévisibilité d’évacuation a ainsi été mis en place, a annoncé le gouverneur au micro de RTL TVI. « L’évacuation n’est pas exclue mais je ne pense pas qu’elle devra avoir lieu de manière importante », a-t-il ajouté.

Réel risque de fortes inondations

La crainte d’assister à de nouvelles fortes inondations est réelle. Dans les communes les plus sinistrées, il n’y a plus d’égouts ou d’avaloirs, les berges et les murs de protection ont été abîmés, des ponts sont inutilisables. A l’heure actuelle, il est surtout question d’orages et débordements localisés, précise ainsi le centre national de crise. « On a les yeux surtout tournés vers la Vesdre où le système d’égouttage a été fort endommagé par les dernières crues », explique son porte-parole.

Avec les orages de samedi soir, la montée des eaux dans les rivières ou les fleuves est attendue jusque tard dans la nuit. « Autant ne pas rester chez soi et prendre des risques », estime Hervé Jamar qui demande que l’on ne tombe pas dans une psychose inutile. « On n’est pas dans le même cas de figure en termes de précipitations. Principe de précaution oblige, je ne peux pas avoir un discours qui consiste à dire qu’il ne va rien se passer ». La situation sera réévaluée régulièrement tout au long du week-end. Le risque d’averses devrait diminuer en fin de nuit. Les éclaircies s’élargiront temporairement avant la formation de champs de nuages bas.

Les prévisions de dimanche et du début de semaine

Dimanche, à l’aube, quelques nouvelles averses pourront déjà se manifester sur l’ouest du pays et dans les régions proches de la France. En cours de journée, ce risque d’averses se généralisera. Ces dernières pourront une nouvelle fois s’accompagner d’orage et de précipitations assez intenses mais, en comparaison avec la veille, les cellules orageuses seront tout de même relativement moins actives (de l’ordre de 10 à localement 20 mm en peu de temps). Les maxima seront compris entre 18 et 24 degrés, sous un vent faible à modéré de sud, puis de direction variable en fin de journée.

La nuit de dimanche à lundi, le risque de précipitations diminuera progressivement mais il faudra probablement compter sur quelques nouvelles averses (orageuses) se développant en mer qui s’engageront rapidement sur l’ouest de notre pays.

En début de semaine prochaine, des averses et orages rythmeront la météo. Les nuits seront tout de même plus calmes. Jeudi et vendredi, quelques précipitations sont encore prévues, moins fréquentes et marquées que les jours précédents. Températures maximales seront de saison.

