Ostende – Charleroi: Chris Bedia place les Zèbres aux commandes (0-1, direct)

Le Standard n’a pas raté son départ dans le championnat 2021-2022. Même si un but de Bongonda, en toute fin de match, est venu un peu refroidir l’ambiance, alors que Laifis avait fait le plus difficile en ouvrant le score, l’équipe liégeoise a affiché un visage conquérant et retrouvé des valeurs qui la saison dernière l’avaient quittée.