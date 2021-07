Intempéries: les impressionnantes images des nouvelles inondations (photos vidéos)

Les fortes pluies de ce samedi soir ont provoqué d’importants dégâts, à Dinant, route de Philippeville et dans le quartier de la gare, indique l’échevin Robert Closset.

« Cela fait 57 ans que j’habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n’ai jamais vu ça », explique l’ancien bourgmestre de Dinant et actuel député provincial Richard Fournaux.

Le passage à niveau concerné est situé au sud de la gare, sur le tronçon Dinant-Beauraing, déjà fermé au trafic en raison des inondations survenues mi-juillet. La ligne est censée rouvrir le 9 août. Au nord, le trafic était également interrompu ce week-end.

Pour les raisons de sécurité, les équipes d’Infrabel ne se rendront pas sur place ce samedi soir, précise le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Des dégâts également à Namur

A Namur, la zone de secours NAGE a été prise d’assaut suite aux fortes pluies qui se sont brusquement abattues samedi soir. Des maisons ont été évacuées suite à un effondrement.

« C’est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête », nous disait-on en soirée chez les pompiers.

La plus grosse intervention était encore en cours. Un mur s’est effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur, qui a été fermée à la circulation.

« On est en train d’évacuer les gravats. C’est délicat car il ne faut pas provoquer de glissement supplémentaire », a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot qui était sur place.

>>> Retrouvez toutes les prévisions météo de votre région sur www.lesoir.be/meteo