Intempéries: éboulement près du casino de Namur, plusieurs maisons évacuées suite aux inondations

La zone de secours NAGE a été prise d’assaut suite aux fortes pluies qui se sont brusquement abattues sur Namur samedi soir. Des maisons ont été évacuées suite à un effondrement.

« C’est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête », nous disait-on en soirée chez les pompiers.