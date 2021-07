Intempéries: la commune d’Anhée également touchée par les inondations (vidéo)

La commune d’Anhée a également été touchée par les fortes pluies de ce samedi soir. Plusieurs villages sont victimes d’inondations, indique la 1ère échevine Anne-Faeles-Vam Rompu.

« Nous sommes submergés d’appels. Les villages de Sosoye, Bioul, Maredret, Annevoie ou encore Denée connaissent des problèmes d’inondations. Ce sont des pluies diluviennes qui se sont subitement abattues sur la région et la Vallée de la Molignée », poursuit-elle. « C’est la catastrophe », explique à son tour l’échevin Martin Chiaradia. « Le bas du village de Bioul est totalement inondé. On se retrouve avec un mètre d’eau dans le village et dans certaines maisons. »