Edward Still après son premier succès à la tête du Sporting de Charleroi: «Toute l’équipe a respecté le plan de jeu»

Edward Still a réussi sa première à la tête de Charleroi en s’imposant largement sur la pelouse d’Ostende ce samedi. « Tout le monde a respecté le plan de jeu qui a été mis en place, que ce soit les titulaires ou ceux qui sont montés en cours de partie », a expliqué le coach des Zèbres au micro d’Eleven Sports. « Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être meilleures. Avec le ballon, on aurait pu faire mieux, on aurait dû se créer plus d’occasions (…) Des joueurs ont montré leurs qualités ce soir et ils sont parvenus à tuer le match. »

« Continuer à marquer des buts »

« Ça fait bien de marquer », a de son côté confié Chris Bedia, auteur du premier but carolo après seulement sept petites minutes de jeu. « Il faut continuer à travailler pour être efficace pour l’équipe. Ça me fait du bien, j’ai une occasion, j’ai marqué, tant mieux pour moi. J’espère que je vais continuer à marquer des buts tout au long de la saison. »