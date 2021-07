JO 2020: le coup de gueule de plusieurs joueurs de tennis

« C’est brutal »

Même son de cloche du côté du Français Gilles Simon, qui a fait part de sa frustration dans les colonnes du quotidien L’Équipe. « C’est brutal, toujours dans ce contexte où il faut tout faire tout seul et où on nous enlève de plus en plus de temps. Qu’on ait seulement une minute au changement de côté quand il fait 40 degrés… Je ne sais pas qui est à l’origine de cette règle, mais j’aimerais bien l’amener sur le terrain. Il fait très chaud, on a très peu de temps, c’est dur de récupérer. »