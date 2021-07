Intempéries: la Belgique à nouveau fortement touchée par des inondations (photos et vidéos)

Alors que les intempéries de la semaine dernière ont fait 36 morts et que sept personnes sont toujours portées disparues, de nouvelles fortes inondations ont principalement lieu en province de Namur, mais aussi celle du Brabant wallon et d’Anvers.

« C’est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête », disait en soirée au dispatching de la zone de secours NAGE. Toute la vallée de la Meuse est touchée entre Dinant et Namur. Des images spectaculaires de torrents dans les rues circulent sur les réseaux sociaux.

La plus grosse intervention était encore en cours en soirée. Un mur s’est effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur et en contrebas de la Citadelle. Elle a été fermée à la circulation.

« On évacue les gravats rapidement pour s’assurer que personne ne passait par là et n’a été piégé. C’est délicat, car il ne faut pas non plus provoquer de glissement supplémentaire », a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot qui assistait aux opérations.

C’est le mur de la villa Legrand, abandonnée, qui a cédé sous le poids des terres, chaussée de Dinant à La Plante.

« On craint pour la stabilité d’une maison, un expert passera dimanche, et on a suggéré à quelques voisins d’évacuer par mesure de précaution. Une famille de 6 personnes a été relogée aux frais de la ville à l’auberge de jeunesse non loin de là », a précisé M. Prévot.

Toujours sur le territoire de la ville de Namur, à Vedrin, une maison de repos a dû être évacuée.

« Les infiltrations d’eau ont provoqué des problèmes sur le réseau électrique. Les résidents ont été confiés soit dans leur famille soit sans d’autres maisons de repos », a conclu M. Prévot.

Dinant pas épargné

Les fortes pluies de ce samedi soir ont aussi provoqué d’importants dégâts, à Dinant, route de Philippeville et dans le quartier de la gare, indique l’échevin Robert Closset.

« Cela fait 57 ans que j’habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n’ai jamais vu ça », explique l’ancien bourgmestre de Dinant et actuel député provincial Richard Fournaux.

Coulées de boue dans une partie du Brabant wallon

La présence d’importantes coulées de boue a été constatée samedi soir dans une partie du Brabant wallon, a-t-on appris auprès de la zone de secours qui dénombre une trentaine d’interventions.

Les fortes pluies qui se sont abattues samedi soir sur la Wallonie ont notamment touché les entités brabançonnes de Chaumont-Gistoux, Walhain et Wavre.

Dans certaines rues de Walhain, le niveau de la boue a atteint le mètre cinquante. Les pompiers ont été chargés de la diluer afin de faciliter le travail des services communaux de voirie qui interviendront par la suite.

Anvers également touchée

De violents orages ont aussi provoqué des inondations en plusieurs endroits de la province d’Anvers samedi soir. À Pulle, près de Zandhoven, à Nijlen et à Lier, les pompiers ont reçu de nombreux appels concernant des rues et des caves inondées.

« Il y a eu des problèmes dans la Predikherenlaan, la Waterpoortstraat et la Lispersteenweg », explique Magalie Derboven de la police locale de Lier. « L’eau est arrivée jusqu’à la porte d’entrée à certains endroits. Nous demandons aux gens de ne pas circuler en voiture, car les vagues peuvent faire couler l’eau dans les maisons. Les pompiers pompent à plein régime et l’eau commence à reculer, mais la vigilance reste de mise dans les prochaines heures. »

A Anvers également. Les pompiers ont reçu plus d’une centaine d’appels, principalement en provenance du district de Deurne. La foudre a frappé une maison à Kruidenlaan dans le district d’Ekeren. Personne n’a cependant été blessé.

Soulagement à Liège

Du côté de Liège, l’heure était à l’inverse au soulagement. Aucun incident n’était signalé par les pompiers samedi à 20h30.

Accalmie

L’avertissement orange aux orages reste en vigueur samedi soir jusqu’à 23h00 dans les provinces de Liège et Luxembourg en Wallonie et les provinces de Limbourg, Anvers et Flandre orientale en Flandre, indique l’IRM dans un communiqué publié samedi à 22h00. Ailleurs sur le territoire, y compris dans la province de Namur fortement touchée par les intempéries de la soirée, le code jaune est d’application. Le temps redeviendra plus sec au cours de la nuit, ajoute l’Institut Royal Météorologique.

Lire aussi Inondations: les alertes européennes étaient peu précises et peu alarmistes

Demain dimanche, de nouvelles averses orageuses se développeront sur la Belgique avec des cumuls de l’ordre de 10 à 20 litres au mètre carré en peu de temps. Un nouvel avertissement jaune est émis et sera en vigueur de 13h00 à 21h00.

Lire aussi Intempéries: le ruissellement des eaux inquiète plus que la pluie

« Il est important de noter que le risque d’averses orageuses se maintiendra encore en début de semaine prochaine (sûrement jusqu’à mercredi compris). Les précipitations seront une nouvelle fois actives principalement en journée. Sur toute la période, les accumulations seront donc à surveiller », ajoute l’IRM.

>>> Retrouvez toutes les prévisions météo de votre région sur www.lesoir.be/meteo