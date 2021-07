Ostende – SC Charleroi: une première pleinement réussie pour Edward Still

Le Sporting de Charleroi entamait sa saison à la Côte, ce samedi soir. Et les Zèbres n’ont pas manqué leur première sortie, s’imposant 0-3 à la Diaz Arena.

7 Koffi : assez sûr dans ses prises de balle et son jeu au pied en début de match, il a moins rassuré dans ses sorties aériennes. Sort un arrêt de grande classe devant Hendry pour empêcher l’égalisation (30e). Il commence la saison par une clean sheet.

8 Knezevic : le Suisse a remporté un nombre important de duels – dont un retour salvateur devant Kvasina (46e) – évitant même souvent ceux-ci grâce à de bonnes anticipations. A notamment bien bloqué Gueye et montré de belles choses dans son jeu long. Un match solide.

7 Dessoleil : a dirigé sa défense de maîtresse façon en plus de se montrer costaud en homme contre homme. N’a d’ailleurs pas hésité à aller chercher ses adversaires plus haut sur l’échiquier.

6,5 Andreou : a montré une certaine confiance en soi, parfois un peu trop… ce qui lui a valu quelques prises de risques – dans ses passes ou dribbles – qui auraient pu être plus lourdes de conséquences en première mi-temps. S’est ensuite concentré sur sa tâche défensive, avec réussite.

5,5 Van Cleemput : s’est fait plusieurs fois surprendre sur les longs ballons, estimant mal leur trajectoire et laissant ainsi pas mal d’espace à son opposant direct. Ajuste mal une tête alors qu’il était esseulé au second poteau (21e). A fait une frayeur à ses équipiers en sortant de la tête un ballon qui allait passer à quelques centimètres au-dessus de son propre but en début de second acte. A par ailleurs bien résisté défensivement et apporté plusieurs fois le surnombre offensivement.

7,5 Ilaimaharitra : un très bon match du Franco-Malgache, très juste, qui a séduit dans sa lecture du jeu, tant à la récupération qu’à la distribution. À la base du 0-2 en trouvant sur coup franc Morioka esseulé dans l’axe. On a retrouvé le Marco de sa meilleure période zébrée.

5,5 Gillet : un début de match très délicat avec quelques pertes de balle que les Ostendais n’ont, heureusement pour lui, pas pu exploiter. S’est repris après la demi-heure.

7,5 Morioka : il s’est montré très disponible et a touché beaucoup de ballons dès l’entame de la partie mais a par contre eu un peu de mal à trouver ses partenaires à la passe. Un souci qu’il a totalement résorbé en seconde période, avec d’abord une superbe transversale qui a surpris la défense adverse (49e) avant un assist parfait dans la minute suivante pour Zaroury, qui doublait la mise. Le Japonais est aussi le joueur qui a remporté le plus de duels, et de loin !

7 Kayembe : si les offensives carolos étaient majoritairement concentrées sur son flanc gauche, Joris a un peu trop tricoté dans le dernier geste, faisant le dribble de trop. A tout de même adressé quelques centres qui auraient pu être mieux exploités. Pas tellement inquiété défensivement, il s’est offert un petit solo pour tuer tout suspense en fin de match (85e).

8 Zaroury : très remuant, il profite d’une erreur ostendaise pour aller servir Bedia sur le 0-1. A aussi énormément décroché pour amener le surnombre dans le milieu. S’il s’est parfois montré encore un peu tendre dans les duels, il a montré qu’il avait du foot dans les pieds, jouant sans complexe. Il frappe sans se poser de question de l’entrée de la surface à la 50e, sa tentative passant juste à côté du poteau. Quelques secondes plus tard, il a la lucidité nécessaire pour ajuster Hubert et faire le break (0-2). Il aura été dans tous les bons coups.

7 Bedia : il aura mis moins de sept minutes à trouver la faille, sur la première action carolo. Précieux dans sa conservation du ballon et ses déviations de la tête, il a été l’auteur d’un bon match, même s’il aurait pu encore faire mieux sur certains appels. Remplacé peu après l’heure de jeu.

Remplaçants

NC Fall : a amené de la profondeur en entrant peu après l’heure de jeu.

NC Gholizadeh : une bonne entrée de l’Iranien qui n’était pas loin de réussir sa spéciale, un petit enroulé pied gauche, lors de ses premières minutes sur le pré.

NC Tchathoua, Hendrickx.