JO 2020: le skater Axel Cruysberghs éliminé dès les qualifications en street

Axel Cruysberghs n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de l’épreuve du street messieurs en skateboard lors des Jeux Olympiques de Tokyo dimanche. Sur les 20 participants, Cruysberghs s’est classé 13e avec 24.81 points. Seul le top 8 se qualifiait pour la finale.

Parti en troisième position dans la quatrième et dernière série, Cruysberghs, 23e mondial, a signé un score de 6.52 dans la première course et de 7.00 dans la seconde. Sur ces deux courses, les skateurs peuvent effectuer le nombre et le type de figures qu’ils souhaitent en 45 secondes.