JO 2020: Emma Plasschaert 10e à l’issue de la première journée en Laser Radial

L’histoire olympique repasse les plats mais sur la table belge, ils gardent toute leur saveur, que celle-ci soit très sucrée et ronde en bouche, comme à Rio, ou un brin douce-amère comme à Tokyo. Greg Van Avermaet avait désigné les ingrédients du succès, Wout van Aert les a utilisés avec un bonheur presque égal, à sa sauce, pour ouvrir les appétits de l’équipe belge. Cette première médaille olympique, recouverte d’une feuille d’argent, est celle d’un chef étoilé du cyclisme mondial, à la palette d’inspiration de plus en plus large.