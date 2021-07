Rues inondées, dégâts matériels: le bilan des inondations qui ont frappé la Belgique ce samedi (photos et vidéos)

A 23h samedi, les pompiers de Namur étaient débordés par le nombre d’interventions. « C’est reparti comme la semaine dernière. Cette fois, c’est toute la rive gauche de la Meuse qui est touchée. On se concentre sur les sauvetages des personnes et la stabilité des bâtiments : certains doivent être évacués pour des raisons de sécurité », indique le dispatching des pompiers de Namur.

Devant l’ampleur des dégâts provoqués par les violentes précipitations de samedi soir, les pompiers de la zone NAGE ont arrêté de pomper l’eau pour se consacrer aux opérations de sauvetage des personnes et de sécurisation des bâtiments.

« La situation à Namur est plus grave que la semaine dernière avec plusieurs rues inondées, plusieurs quartiers de la commune sous eau et des conséquences importantes sur plusieurs ménages à reloger », a résumé le bourgmestre Maxime Prévot. « Il y a des infiltrations au CHR et dans des maisons de repos, mais pas de perte humaine ni de blessé à ce stade », a-t-il ajouté.