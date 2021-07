Les images des dégâts au lendemain de nouvelles fortes inondations dans la Province de Namur (photos et vidéos)

Les travaux de déblaiement des voiries à Dinant ont duré toute la nuit de samedi à dimanche et se poursuivront encore dimanche, après les inondations qui ont frappé la ville, a indiqué le premier échevin Robert Closset.

« Le personnel communal disponible a été rappelé et on a reçu l’aide de quelques indépendants. Une vingtaine de camions ont déjà évacué des gravats et il a aussi fallu gratter toute la boue sur la chaussée », a exposé M. Closset. « On a aussi temporairement replacé des déblais là où la route s’est arrachée pour pouvoir accéder aux habitations car des personnes âgées de ce quartier ont besoin de soins », a-t-il poursuivi, ajoutant que la ville avait également besoin d’aide pour déboucher les avaloirs sur les routes communales et régionales.