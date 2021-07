JO 2020: Fanny Lecluyse mécontente de son 100m brasse: «Comme si j’avais nagé contre le courant"

Après sa série, Fanny Lecluyse n’a pas pu cacher sa déception face à sa performance. «Je suis un peu déçue car je ne nage pas plus vite qu’il y a un mois, alors que j’étais en pleine préparation. Le deuxième 50 mètres c’était exactement comme si je nageais à contre-courant. Je verrai plus tard ce qui n’allait pas avec mon entraîneur Mais voilà, c’est comme ça, je me concentre sur le 200 désormais».

Fanny Lecluyse a désormais trois jours, jusqu’à mercredi, pour recharger les batteries et préparer sa distance favorite du son 200 mètres brasse. Reste l’ambition, pour la première fois en trois participations olympiques, de survivre à la série et même d’atteindre la finale. «Si j’avais continué sur le 100, j’aurais de toute façon jeté l’éponge pour les demi-finales car je me concentre sur le 200. Mais je dois admettre que je suis un peu déçue, car j’attendais plus de cette course. Mais je ne vais pas en perdre le sommeil non plus. Je dois l’accepter et me concentrer sur la prochaine échéance».