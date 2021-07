Contre Eupen, Bruges a inscrit le but le plus tardif de l’histoire du foot belge

La bonne nouvelle pour Bruges, c’est qu’il a mieux commencé le championnat qu’il y a un an (0-1 face au SC Charleroi). La bonne nouvelle pour Eupen, c’est qu’il a laissé une très belle impression, loin de « l’oiseau pour le chat » qu’il semblait être. La bonne nouvelle pour les statisticiens, c’est que ce match est entré dans l’histoire, grâce au but le plus tardif jamais marqué au sein de notre élite puisque c’est après… 102 minutes et 19 secondes que De Ketelaere a arraché le 2-2. Or, jamais autant d’arrêts de jeu n’avaient été accordés (14 minutes au total)…

La question est évidemment de savoir si cela se justifiait. C’est plutôt oui, selon Stéphane Bréda : « C’est beaucoup mais en deuxième mi-temps, le gardien eupenois reste 2’48’’ au sol, il y a une échauffourée qui dure 1’45’’, six remplacements et pas mal de pertes de temps volontaires, que les arbitres ont pour instruction de décompter. Donc, les 10 minutes initiales ne me choquent pas. Et pendant ces 10 minutes, qui constituent un temps minimum, Nurudeen reste encore deux minutes au sol alors que c’est quand même curieux un gardien qui a des crampes, et il y a encore d’autres pertes de temps expliquant une nouvelle prolongation. En revanche, M. Van Driessche avait beau sortir des cartes pour perte de temps, rien ne changeait, son emprise étant donc limitée… »