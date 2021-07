Orages et averses: les prévisions météo des prochains jours

Ce dimanche soir, des averses sont prévues en plusieurs endroits, localement intenses et orageuses, rapporte l’IRM. Le temps se stabilisera ensuite du centre à l'est du pays et les éclaircies s'élargiront. Dans l'ouest par contre, les averses (régulières) et le risque d'orages se maintiendront. Les minima oscilleront entre 10 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré de sud. Sur l'ouest, le vent sera faible de direction variable.

Lundi, la nébulosité sera abondante dans l'ouest dès le début de la journée, avec des pluies ou averses éventuellement orageuses et intenses. Dans le centre et l'est, il fera d'abord sec sous un ciel changeant. Au fil des heures, le mauvais temps sur l'ouest s'enfoncera vers les autres régions, avec également un risque de grêle et de rafales de vent. Dans le courant de l'après-midi, l'ouest profitera par contre de larges éclaircies. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés, avec un vent modéré de sud-ouest, s'orientant à l'ouest/nord-ouest dans l'ouest du territoire.

Lundi soir, des averses localement accompagnées d'orages se produiront encore dans le centre et l'est du pays. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra généralement sec depuis l'ouest avec des éclaircies temporairement plus larges. A l'aube, le ciel s'ennuagera depuis le sud-ouest avec un risque d'averses. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.