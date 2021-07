Orages: la Belgique en alerte jaune ce lundi, de fortes averses attendues

Lundi, la convection se remettra très rapidement en marche, avec de nouvelles averses intenses et orageuses à partir de l’ouest. Pendant un orage, l’IRM attend autour de 10 à 30 litres au mètre carré. Un nouvel avertissement jaune est donc édicté pour l’ensemble du territoire. Il entrera en vigueur dès 04h00 du matin jusqu’à 23h00, le risque se décalant dans la journée de l’ouest vers l’est.

En raison des pluies orageuses de dimanche soir, les pompiers de Bruxelles ont effectué 18 interventions pour des chaussées inondées à cause d’avaloirs bouchés et 15 autres pour des vidanges de caves chez des particuliers, selon le bilan définitif communiqué à 22h10 par leur porte-parole Walter Derieuw.

Le tunnel Stéphanie, le début de l’A12 et l’avenue de Tervuren à hauteur du Musée du tram ont notamment été inondés, comme c’est souvent le cas en cas de fortes pluies.

A 22h00, il n’y avait plus d’interventions en attente. Il n’y a eu que de légers dégâts matériels et il ne devrait plus pleuvoir sur Bruxelles pour cette nuit, selon l’évaluation de Walter Derieuw sur base des prévisions météorologiques.

