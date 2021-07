JO 2020: les Red Lions s’imposent face à l’Allemagne 3-1 et poursuivent leur sans-faute dans le groupe B

La Belgique a battu l’Allemagne 1-3, lundi au terme de son deuxième match de la poule B du tournoi de hockey masculin des Jeux Olympiques de Tokyo. Les buts ont été marqués par Cédric Charlier (5e et 8e) et Alexander Hendrickx (35e). Ce succès leur permet de compter le maximum de points (6) et d’occuper la première place du groupe B.

Et s’il avait fallu attendre le 3e quart-temps et des phases arrêtées pour assommer les Oranje en l’espace de quatre minutes, les Red Lions n’ont pas traîné lundi. Et c’est dans le cours du jeu, que les Belges ont trouvé l’ouverture. Dès la 5e minute, une infiltration de Cédric Charlier ponctuée par un centre tir était détourné dans son but par Bosserhof (0-1, 5e). Ce départ devint fantastique trois minutes plus tard. Un mouvement initié sur la gauche par Hendrickx, relayé par Van Aubel, isolait Charlier dont le tir était sans pardon (0-2, 8e). Une minute auparavant, le gardien Stadler avait déjà repoussé un autre essai. Autant dire que les Allemands étaient aux abois. Au début du 2e quart, les Red Lions obtinrent leur premier penalty-corner (pc) du match. Alexander Hendrickx, auteur des trois buts face aux Néerlandais, voyait son tir détourné par Stadler.