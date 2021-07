JO 2020: une gymnaste rend hommage au mouvement «Black Lives Matter» (photo)

La jeune femme de 18 ans, métis, a terminé son exercice au sol en s’agenouillant et en levant le poing droit en l’air, le bras gauche derrière le dos, reprenant la posture devenue célèbre dans les manifestations de protestation à travers le monde à la suite du meurtre de l’Américain George Floyd l’année dernière par un policier.

« J’ai voulu faire quelque chose qui rassemble les gens, pour dire l’importance de traiter chacun avec respect et dignité et que tout le monde a les mêmes droits, car nous sommes tous les mêmes, tous beaux et magnifiques. C’est la raison pour laquelle j’adore intégrer (ce mouvement) dans mes routines », a expliqué Alvarado, première Costaricienne qualifiée en gymnastique pour les Jeux olympiques.