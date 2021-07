Marten Van Riel au pied du podium du triathlon aux JO 2020: «J’ai fait tout ce que je pouvais»

« La déception est assez grande », a-t-il déclaré. « J’ai fait tout ce que je pouvais et je n’ai pas grand-chose à me reprocher. La différence avec les trois premiers est assez grande, mais ça fait mal de finir quatrième. »

Van Riel a pu suivre les meilleurs en natation et en cyclisme, mais en course à pied, traditionnellement la discipline où il est un peu moins performant, il a dû laisser partir les trois médaillés. Il a finalement terminé juste au pied du podium, à 48 secondes du vainqueur norvégien Kristian Blummenfelt.

Van Riel a perdu la bataille pour le podium dans la course finale de 10 km. Dans le troisième des quatre tours, Blummenfelt, le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde ont comblé un écart que Van Riel n’a pas pu combler. « Je pense vraiment que les trois autres étaient trop forts. Ce sont trois coureurs de haut niveau. Ils sont peut-être moins forts dans les autres disciplines, mais je n’ai pas eu assez de soutien dans ces disciplines pour faire la différence. Ensuite, ça se joue à la course à pied et c’est le pire scénario pour moi. »