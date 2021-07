JO 2020: le relais américain, emmené par Caeleb Dressel, remporte le 4x100 m nage libre

Double champion olympique en relais à Rio, treize fois champion du monde depuis, le sprinteur floridien entame sa moisson d’or dès son apparition dans le bassin tokyoïte, lui qui vise encore les titres du 100 m, 100 m papillon et 50 m, et ceux des 4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte.

Grandissimes favoris et emmenés par leur star Caeleb Dressel, les Américains ont remporté lundi le relais 4x100 m devant les Italiens et les Australiens. Les Français, vice-champions olympiques en 2016, ont fini 6es.

