Trois homicides en un week-end dans les quartiers nord de Marseille

Un jeune d’une vingtaine d’années a été tué par balles dimanche en pleine rue par un ou des individus circulant en voiture, dans les quartiers nord de Marseille où deux autres homicides ont été perpétrés durant le week-end dans deux cités sensibles.

La victime marchait dans la rue, à l’angle de la rue de Lyon et du boulevard du capitaine Gèze, non loin de la mairie des 15e et 16e arrondissements de Marseille, lorsqu’une voiture s’est approchée d’elle, selon des témoignages recueillis par la police.