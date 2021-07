JO 2020: l’étonnante disqualification du nageur français Yoann Ndoye Brouard

« Je n’ai pas vu les drapeaux », a commenté Ndoye Brouard au micro de France Télévisions. « Je pensais qu’il me restait encore cinq mètres, j’allais me retourner pour donner mon coup de bras et à la place, j’ai pris le mur… Je prends le mur en demi-finales olympique alors que la finale était accessible. Je suis dégoûté et je ne réalise pas encore que je viens de louper cette occasion… Je suis vraiment déçu. Ça ne m’est jamais arrivé. Franchement, j’avais mon meilleur temps-là, j’étais super à l’aise. »