«C’était incroyable», «des torrents d’eau en plein centre-ville»...: la presse belge réagit aux inondations du week-end

Ce week-end, de nouvelles inondations ont eu lieu à Namur et Dinant principalement. Les images et vidéos des torrents de boue déferlant dans les rues de Dinant et de Namur ont rappelé à certains égards celles du 14 juillet en province de Liège. Heureusement, on ne déplore aucune victime cette fois.

«La situation à Namur est plus grave que la semaine dernière avec plusieurs rues inondées, plusieurs quartiers de la commune sous eau et des conséquences importantes sur plusieurs ménages à reloger», a résumé le bourgmestre Maxime Prévot. «Il y a des infiltrations au CHR et dans des maisons de repos, mais pas de perte humaine ni de blessé à ce stade», avait-il déclaré.