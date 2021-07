Rappel de profiteroles de la marque Adelie

Suite à une notification du système d’alerte rapide européen Food et Feed (RASFF), la société Boncolac retire de la vente et rappelle auprès des consommateurs les profiteroles de la marque Adelie en raison de la teneur trop élevée en résidus d’oxyde d’éthylène (un produit phytopharmaceutique) dans un additif alimentaire.

Les lots de produits concernés portent les numéros 0325B, 0344B, 0349B, 1019B et 1026B avec une date de péremption au 11/2022 pour le premier, au 12/2022 pour les deux suivants et au 01/2023 pour les deux derniers. Ils ont été vendus entre le 8 janvier et le 23 juillet 2021 dans les magasins Intermarché.