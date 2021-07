JO 2020: la Belgique l’emporte face aux Pays-Bas en basket 3X3 et se rapproche des quarts de finale

Thibaut Vervoort ( 7 pts), Nick Celis (5 pts), Rafael Bogaerts (3 pts) et Thierry Marien (3 pts) se rapprochent ainsi tout près des quarts de finale.

Dès la 2e minute, Ross Bekkering se blessait au doigt et était out pour le reste du match, forçant les Pays-Bas à jouer à trois alors qu’Arvin Slagter se plaignait de son genou. La Belgique en profitait pour prendre l’ascendant physiquement et mener 5-9 à mi-parcours grâce à une grosse défense.