Fernando Torres revient à l’Atletico Madrid comme entraîneur des U19

Fernando Torres a inscrit 260 buts en 757 matches lors de sa carrière en club. En équipe nationale, son bilan est de 38 buts en 110 rencontres avec la ’Roja’, avec laquelle il a été champion du monde en 2010 et champion d’Europe en 2008 et 2012. Il avait inscrit l’unique but de la finale de l’Euro 2008 face à l’Allemagne et avait aussi marqué en finale de l’Euro 2012 face à l’Italie, devenant le seul joueur à trouver le chemin des filets dans deux finales de l’Euro.