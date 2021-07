Des sans-papiers présents en nombre à la zone neutre

Vendredi matin, les services liés à cet espace de dialogue ont fait savoir que le lieu n’était plus accessible qu’aux seuls grévistes de la faim. Dominique Ernould estime que le message devrait mettre quelques jours à passer. « Beaucoup de gens pensent que c’est une opération de régularisation collective, ce qui n’est pas du tout le cas », a expliqué la porte-parole de l’Office des Étrangers. « Les personnes sans-papiers qui ne sont pas des grévistes doivent suivre la procédure normale en introduisant leurs demandes via leurs communes. Les procédures existantes fonctionnent. Beaucoup ont obtenu une réponse négative il y a plusieurs années, mais rien ne les empêche de réintroduire une demande via leurs communes avec de nouveaux éléments et des arguments renforcés. On estime à plus de 100.000 le nombre de personnes sans-papiers en Belgique et il est impossible de tous les recevoir à la zone neutre. Ce serait ingérable. »