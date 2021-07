L’Université de Mons (UMONS) : 150 formations universitaires, du Bachelier au Doctorat, à votre portée

L’Université de Mons (en abrégé « UMONS ») dispose de 7 Facultés et 3 Ecoles qui, ensemble, proposent une offre de plus de 150 formations universitaires allant du Bachelier au Doctorat, en passant par le Master.

Pour celles et ceux qui se posent encore des questions, le plus simple est de surfer sur le site web www.umons.ac.be. Elles/Ils pourront y consulter toutes les brochures facultaires mais aussi visiter virtuellement les campus et cités universitaires et visionner une série de vidéos qui leur donneront un aperçu de la riche vie de la communauté universitaire montoise. Un outil de recherche intuitif est même disponible pour faciliter la recherche dans le catalogue de formations universitaires proposées par l’UMONS.

En parallèle, les informateurs/trices de l’université se tiennent à la disposition pour répondre à toutes les questions sur les filières d’études des Facultés/Ecoles mais aussi des services aux futur(e)s étudiant(e)s que l’Université de Mons propose : modalités d’inscription, l’octroi de bourses et de logements... Pour cela, il suffit de cliquer sur ce lien.