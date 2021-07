La confiance des chefs d'entreprise reste élevée en juillet

La courbe synthétique globale, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, atteint 10,1 contre 9,8 en juin.

La stabilisation dissimule toutefois des disparités selon les secteurs d'activité : le commerce et l'industrie manufacturière poussent la confiance au plus haut tandis qu'elle régresse dans les services aux entreprises et surtout la construction.