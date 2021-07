La Mostra de Venise dévoile sa sélection

Lire aussi La Mostra gagne son pari

En ouverture de la Mostra cette année : Madres Paralelas, le nouveau film de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz. En compétition, on retrouvera également The Power of the Dog de Jane Campion, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman, E stata la mano di Dio de Paolo Sorrentino, Sundown de Michel Franco avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg, Spencer de Pablo Larraín, film qui se concentre sur le week-end où la princesse Diana, interprétée par Kristen Stewart, a décidé de divorcer. Mais aussi les Français Stéphane Brizé pour Un autre monde avec Vincent Lindon, Xavier Giannoli pour Illusions perdues et la co-production belge Freaks Out de Gabriele Mainetti.