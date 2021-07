Coronavirus: Israël utilisera des SMS et des GPS pour contrôler le respect de la quarantaine par les voyageurs

Les autorités israéliennes utiliseront des SMS et des GPS pour vérifier si les voyageurs revenant des pays « rouges » respectent la quarantaine. Les pays dits rouges sont des pays où l’incidence de l’infection est élevée et où les Israéliens ne peuvent se rendre qu’avec une autorisation spéciale.

Une autre mesure pour tenter d’enrayer la hausse des chiffres du coronavirus signifie que dorénavant, seuls les voyageurs seront autorisés à entrer dans le bâtiment des départs de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv. Les personnes accompagnantes devront rester à l’extérieur. Toute personne venant chercher quelqu’un ne sera plus autorisée à entrer dans le bâtiment non plus.