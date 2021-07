Intempéries: des nouvelles inondations touchent Knokke-Heist et Nieuport (vidéo)

Tout comme la ville côtière de Nieuport, Knokke-Heist a dû faire face à de fortes pluies ce lundi. Après une courte averse, certaines rues, dont la Lippenslaan et la Kustlaan, étaient complètement sous les eaux. « Mais l’eau est partie aussi vite qu’elle est venue. Les égouts ont été brièvement surchargés par les fortes pluies. Après avoir ouvert quelques plaques d’égout, le problème s’est résolu de lui-même dans la plupart des endroits », a déclaré Piet De Groote.

Aux alentours de midi, les pompiers de Knokke-Heist avaient reçu environ 160 appels. Les pompiers de Bruges, Blankenberge et Torhout ont apporté leur aide. Les appels concernaient principalement des caves ou des garages inondés. Selon le bourgmestre, il n’y a pas eu de problèmes majeurs.

Nieuport également touché

Un peu plus tôt ce lundi, de fortes précipitations avaient également causé des inondations à Nieuport, en Flandre-Occidentale. Certaines rues et plusieurs caves ont été inondées, a indiqué le bourgmestre de Nieuport. Les pompiers ont pris plusieurs heures pour pomper et évacuer l’eau.

Il s’agissait surtout de rues et de caves inondées. Le camping Kompas, dans l’arrondissement de Sint-Joris, a également été touché. « Les pompiers sont toujours occupés à évacuer l’eau. Des tentes ont été inondées », explique le bourgmestre Geert Vanden Broucke. « Énormément d’eau est tombée sur une très courte période de temps, mais nous avons pu rapidement intervenir. Entre-temps, les problèmes ont pu être réglés. Tant que la pluie reste relativement calme, nous ne prévoyons pas de problèmes majeurs. »

Le code orange est de vigueur lundi après-midi pour la province de Flandre-Occidentale. Localement, il peut encore tomber beaucoup de pluie en très peu de temps.