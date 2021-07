Inondations: la majorité wallonne disposée à se pencher sur ce qui s’est passé

Les partis de la majorité wallonne (PS, MR et Ecolo) sont disposés à se pencher sur ce qui a fonctionné et dysfonctionné dans la survenue et la gestion des inondations. Ils ne sont par contre pas tous gagnés d’emblée à la forme que prendra ce travail, est-il ressorti lundi d’un coup de sonde auprès de chacun d’eux au sujet de la proposition CDH de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire.

Ces trois formations sont unanimes sur un point : il importe de ne pas se précipiter sur la voie à suivre en vue d’examiner ce qui s’est passé, à l’heure où la priorité doit aller aux personnes et zones sinistrées.