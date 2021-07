Louis Croenen: «La finale aux JO reste toujours l’objectif»

Il s’était dit, avant les séries, qu’il devrait sans doute battre son record de Belgique pour atteindre les demi-finales du 200 m papillon. Versé au couloir 1 de sa série où il a parfois eu l’impression de nager « seul », Louis Croenen n’a pas eu besoin d’aller aussi vite. En 1.55.78, à 39 centièmes de son meilleur temps d’il y a six ans déjà aux Mondiaux de Kazan, il a réussi le 14e chrono de ce premier tour qui qualifiait les 16 plus rapides et sera donc au poste ce mardi matin, à 11h35 (4h35 en Belgique) pour les demi-finales.

« Le fait que les demi-finales et les finales se déroulent le matin peut changer la donne », assure le Néerlandais. « Beaucoup de nageurs sont moins performants à cette heure de la journée. On l’a vu lors des premiers jours. Les meilleurs sont hors d’atteinte, mais je pense que si Louis bat son record (1.55.39), il pourrait être très près du groupe des derniers qualifiés. »

Croenen a bien l’intention de battre son record mais il devra prendre des risques et être plus rapide dans sa première moitié de course… tout en évitant de se brûler car les derniers 50 mètres sont souvent les plus importants. « L’idéal serait qu’il nage plus « facile » en dépensant 1 % d’énergie en moins qu’en séries », explique Gaastra.

« La finale reste bien sûr un objectif, mais si je l’améliore et que je me retrouve 11e, je n’aurai rien à me reprocher », conclut Croenen qui, quand on lui demande s’il s’agira de la course la plus importante de sa carrière réplique que « la prochaine course est toujours la plus importante ! Celle de ce lundi était bonne, mais je sais que je peux mieux. »

Rendez-vous mardi matin pour le verdict.