Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine dans le vert à l'issue d'une longue remontée

Aperam (51,20) s'est distingué par un bond de 3,88% alors que arGEN-X (261,80) et UCB (89,12) ont emmené les baisses avec des reculs de 2,28 et 1,22%. Galapagos (50,87) a gagné de justesse 0,02% tandis que Solvay (112,50) a progressé de 1,53%. AB InBev (58,16) a terminé sur une avance de 0,12%, rejoignant KBC (67,64) et Ageas (45,47) qui se sont appréciés de 1,93 et 0,89%. Umicore (54,40) a gagné 0,97% alors que Elia (94,70) et Sofina (393,20) ont reculé de 0,63 et 0,81%. Proximus (17,19) et Telenet (32,86) valaient 1,30 et 0,98% de plus que vendredi, Orange Belgium (19,50) gagnant par ailleurs 0,21 pc tandis que Bpost (9,85) a perdu 1,94%.

Hors indice, Oxurion (2,20) et Sequana Medical (7,18) ont plongé de 8,7 et 9,1% en compagnie de Fagron (17,28) et Nyxoah (26,95), négatives de 2,4 et 2,5%. Bone Therapeutics (2,70) et Hyloris (13,35) sont quant à elles positives de 1,9% chacune. Ekopak (17,50) et Akka Tech. (24,60) ont bondi de 7,6 et 7,8%, Bekaert (39,20) et Econocom (3,60) de 3,4 et 3,1%. Deceuninck (3,56) et CFE (87,00) se sont appréciés de 2,6 et 1,7%, Euronav (7,43) et Shurgard (45,65) de 2,1 et 1% ; EVS (17,62) abandonnant par contre 3%.