Tony Yoka allume Lionel Messi: «S’il le gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche de l’histoire»

Le boxeur français Tony Yoka a estimé, dans une story Instagram, que le sextuple Ballon d’Or ne devrait pas remporter le trophée cette année. « On vit à une époque où l’on veut donner le Ballon d’or à un joueur qui finit troisième de Liga […], qui a perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie ! »

Pour le Parisien de 29 ans, cela serait même scandaleux si le joueur du Barça l’emportait. « S’il le gagne, ce serait le Ballon d’or le plus moche et éclaté de l’histoire. Le gagner avec une saison aussi mauvaise, en marquant des buts qui n’ont rien fait gagner à ton équipe. […] Merci, Osasuna, Eibar et Getafe. »