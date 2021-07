Charline Van Snick au lendemain de son élimination des JO 2020: «Besoin de temps pour digérer»

« Il va me falloir du temps pour accepter toutes ces émotions, les digérer. Je dis souvent que lorsqu’on apprend à marcher, on prend le risque de tomber. Pour le judo c’est la même chose », a écrit Charline Van Snick lundi sur les réseaux sociaux au lendemain de sa défaite lors des repêchages en catégorie des -52 kg du tournoi de judo aux Jeux Olympiques de Tokyo.

« Le judo me challenge au quotidien, me pousse à me dépasser, me surpasser, me donne la force de traverser les épreuves de la vie. Et peu savent comme elles ont été nombreuses à jalonner mon chemin. J’ai été incisive, concentrée, combattante, dominante, déterminée. J’ai pris beaucoup de plaisir à combattre, à aller chercher au-delà de moi-même. Cela n’a pas été suffisant », a détaillé Van Snick.