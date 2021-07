Les Colonies de Bienfaisance situées en Belgique et aux Pays-Bas reconnues au Patrimoine mondial

Le Comité du patrimoine mondial a inscrit lundi sept nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Quatre d’entre eux ont été inscrits « en raison de leurs attributs naturels » : Île Amami-Oshima, île Tokunoshima, partie nord de l’île d’Okinawa et île d’Iriomote (Japon), Getbol, étendues cotidales coréennes (République de Corée), le Complexe des forêts de Kaeng Krachan (Thaïlande) et les Forêts pluviales et zones humides de Colchide (Géorgie).