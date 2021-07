Intempéries - Les eaux de Spa et Bru épargnées, mais rupture de stock en vue pour Chaudfontaine (PRESS)

Chez Spadel, l'usine de Spa située un peu plus en hauteur, n'a pas été touchée par les inondations. "Mais on a quand même dû stopper notre production pendant 24 heures, à cause des coupures de courant, entre le 15 et le 16 juillet", note Charlotte Giroud, porte-parole de Spadel. Les sources de l'eau de Spa (qui s'éparpillent sur plus de 13.000 hectares) n'ont pas non plus été touchées par les inondations, assure Spadel.

La Bru, dont la source se trouve à Lorcé-Stoumont, est épargnée aussi.

