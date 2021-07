JO 2020: Valerie Barthelemy 10e et Claire Michel, blessée, 34e du triathlon remporté par Flora Duffy

La Bermudienne Flora Duffy a remporté le titre de championne olympique de triathlon mardi matin à Tokyo. Elle s’est imposée en 1h55 : 36 après avoir parcouru 1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. La médaille d’argent a été enlevée par la Britannique Georgia Taylor-Brown, 2e à 1 : 14. L’Américaine Katie Zaferes s’est parée du bronze à 1 : 27.

Duffy, 33 ans, double championne du monde 2016 et 2017 succède au palmarès à l’Américaine Gwen Jorgensen titrée sur la plage de Copacabana en 2016 et absente à Tokyo.

Les conditions de l’épreuve ont été rendues difficiles, non pas par la chaleur, mais bien par la pluie. Le passage d’une tempête tropicale a retardé le départ de quinze minutes. Si le vent n’était pas particulièrement fort, la pluie avait rendu le circuit de 5 km de cyclisme à emprunter à 8 reprises glissant par endroits et donc piégeux. C’était le cas notamment près de la ligne d’arrivée et de la zone de transition, sur la ’blue carpet’, au revêtement détrempé. Plusieurs chutes de vélo se sont d’ailleurs produites.

Un groupe de sept en tête

Comme à son habitude Jessica Learmonth a pris les devants dans la portion de nage. Après la première boucle de 950 m, Barthelemy pointait à la 16e place à 34 secondes. Claire Michel, 27e, accusait 52 secondes de retard. A la sortie de l’eau, la Britannique était toujours en tête, Barthelemy 17e à 54 secondes et Michel 27e à 1 : 18.

Les deux membres du Team Belgium ne réussirent pas à réaliser la jonction avec le groupe de sept qui s’était isolé en tête. Le titre allait revenir à l’une d’entre elles : les Britanniques Learmonth et Taylor-Brown, les Américaines Rappaport et Zaferes, la Brésilienne Lopes, l’Allemande Lindemann et la Bermudienne Duffy.

Après le premier tour de cyclisme, Barthelemy figurait dans le premier groupe de dix poursuivantes pointé à 1 : 05 dans lequel la Suissesse Nicola Spirig, la championne de Londres qui disputait ses 5e Jeux, assurait le plus gros du travail. Michel était dans un deuxième groupe à 1 : 48.

À mi-parcours du vélo, elles n’étaient plus six en tête, Rappaport avait été décramponnée. Les femmes de tête n’avaient rien perdu (1 : 09) sur leurs poursuivantes dont Valerie Barthelemy. Michel ne cessait de céder du terrain et comptait déjà 3 : 08 de retard.

Claire Michel au poste médical

Au moment d’aborder les dix kilomètres à pied (4 boucles de 2,5 km), Learmonth, Lindemann, Duffy et Zaferes, toujours groupées en tête possédaient 22 secondes d’avance sur Taylor-Brown. Spirig était 6e à 1 : 01 en compagnie de Barthelemy 7e. Michel, 29e, accusait déjà 4 : 52 de retard.

Très vite, Duffy a pris le large suivie par Zaferes. Lindemann et Learnmonth voyaient leur rêve de titre s’envoler tandis que Taylo-Brown revenait de l’arrière. Après la première boucle de 2,5 km, La Bermudienne devançait l’Américaine de 17 secondes et Taylor-Brown de 26. Valerie Barthelemy était 7e à 1 : 28 dans la foulée de Spirig. À 5 km du but, Barthelemy avait reculé au 10e rang à 2 : 10. Elle ensuite réussit à s’accrocher et à conserver cette place. Claire Michel, au bout de l’effort a été la dernière concurrente à franchir la ligne, avant d’être conduite au poste médical duquel elle est ressortie en boitant bas.

Lundi, Marten Van Riel avait terminé 4e du triathlon masculin. Samedi, Michel, Barthelemy, Van Riel doivent disputer le relais mixte, nouvelle épreuve des Jeux. S’il arrive à temps, Jelle Geens, qui a été retardé par un test positif au Covid, devrait compléter l’équipe des Belgian Hammers. Si ce n’était pas le cas, Noah Servais le remplacera.