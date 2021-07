Mitsubishi Motors relève légèrement ses prévisions annuelles

Le groupe vise désormais un petit bénéfice net annuel de 15 milliards de yens (115,5 millions d'euros), soit 5 milliards de yens que plus que sa prévision initiale formulée en mai, et contre une lourde perte de quelque 312 milliards de yens (2,4 milliards d'euros) en 2020/21 à cause de la pandémie.

Mitsubishi Motors a aussi relevé son objectif de bénéfice opérationnel annuel, passé de 30 à 40 milliards de yens, et son objectif de chiffre d'affaires annuel, passé de 2.060 à 2.080 milliards de yens (16 milliards d'euros), ce qui marquerait un rebond de près de 43% sur un an.